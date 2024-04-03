Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yeni turizm rotalarını inceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentteki yeni turizm rotalarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara ve beraberindekiler, Mucur ve bağlı köylerinde yeni turizm alanları oluşturulabilecek bölgeleri değerlendirdi.

Obruk Gölü ve Kepez Yeraltı Şehri'nde incelemede bulunan Vali Buhara, bu alanlarda yapılması planlanan çevre düzenlemesi, imar düzeni ve fizibilite çalışmalarına dair projeleri yerinde değerlendirdi.

Pınarkaya, Karacalı ve Kurugöl köylerine geçen Vali Buhara, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ramazan ayının manevi ikliminde bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Buhara, köyde yaşayan büyüklerle bir araya geldiklerini belirtti.

Buhara'ya ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Mevlana Kürkçü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar da eşlik etti.