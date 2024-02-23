Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara Yatırım Çalışmalarını İnceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, yapımı devam eden ve kurum binaları olarak kullanılacak inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Buhara, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), İl AFAD Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatlarına giderek, burada yetkililerden bilgi aldı.

Kentteki yatırımları yakından takip ettiklerini vurgulayan Buhara, binaların yapımı tamamlandığında vatandaşa daha kaliteli hizmet sunma imkanı sağlanacağını ifade etti.

Buhara'ya İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır ile kurum amirleri eşlik etti.