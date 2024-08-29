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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentteki projeleri ve yatırımları anlattı

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden ve yapılacak projeleri ile yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yeni projelerin kentin hızlı gelişimine katkı sağlayacağını belirten Vali Buhara, istihdam odaklı projelerin önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte devam eden ve yapılacak projeleri ile yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, iş insanları ve esnafa yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Vali Buhara, kentin yapılacak yeni projelerle daha hızlı gelişeceğini aktardı.

En önemli projenin istihdam odaklı olduğunu belirten Buhara, organize sanayi bölgesinin genişletilmesi ve küçük sanayi sitesi ile şehrin ivme kazanacağını dile getirdi.

Buhara, şöyle devam etti:

"Yeni 400 yataklı hastane, AFAD, 112 Çağır Merkezi binalarının inşaatları ile yine 200 yataklı uygulama oteli ve Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınındaki meslek lisesinin inşaatları tamamlanmak üzere. Kırşehir'in önemli ihtiyaçlarından olan Kapadokya Havalimanı yolu ve çevre yolu inşaatında ise çalışmalar başladı. Hükümet konağı inşaatımızda ciddi yol alındı. Kent merkezindeki Kalehöyük de düzenleme ve Aşıkpaşa Tabiat Parkı içine gölet inşaatı hedefimiz de sürüyor. Kırşehir daha yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Yatırımlar ve projelerle hızlıca gelişen kent olacağız."

Toplantıya, kentteki kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda iş insanı ve esnaf katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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