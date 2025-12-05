Kırşehir Valisi Demiryürek, DSİ çalışmalarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentteki DSİ çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, DSİ tarafından yapılan "Hastane Deresi Sel Kapanı" inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Demiryürek, sel kapanı projesinin teknik detayları, mevcut ilerleme durumu ve tamamlanma süreçlerini değerlendirdi.

Kırşehir'de sel ve taşkın riskine karşı yürütülen çalışmaların kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Demiryürek, kentin altyapısını güçlendirirken çalışmaların da teknik standartlara uygun şekilde yürütülmesini hedeflediklerini vurguladı.

Demiryürek, "Şehir merkezinde olası sel riskini azaltmak ve taşkınlardan korumak maksadıyla geliştirilen proje kapsamında yapımı devam eden 'Hastane Deresi Sel Kapanı' inşaat sahasında incelemelerde bulunarak DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve teknik ekibinden alanda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldık. İl merkezinin sel riskini azaltacak olan bu önemli çalışmanın planlandığı şekilde ilerlemesi için yürütülen işlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından Vali Demiryürek ve Bölge Müdürü Şahin, kent merkezi yakınındaki Gölhisar Göleti'ne giderek, kontrol ve bakımlarının sağlanmasını, vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği göletin temizlenmesi konusunda da gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.