Kırşehir polisi eş zamanlı "şok" uygulama yaptı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 23 noktada eş zamanlı "şok" uygulama yaptı.

Asayiş, Toplum Destekli, Trafik ve Çocuk Şube müdürlüklerinden 180 personelin katılımıyla özellikle okul çevreleri ile insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu 23 noktada çalışma yapıldı.

Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddelerinin yanı sıra kentteki park ve dinlenme alanlarındaki uygulamada 1019 kişi sorgulandı, 405 araç incelendi, 7 sürücüye ceza kesildi.

Uygulamanın, genel asayişin sağlanması, işlenen suçların faillerinin yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla yapıldığı belirtildi.