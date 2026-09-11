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Kırşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, spor müsabakalarında yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kırşehir, Ankara ve Ordu'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar kasası, 3 SIM kart, 5 USB bellek ve 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 366 milyon liralık işlem hareketi bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan U.T, B.K, Ç.Ö. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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