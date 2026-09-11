Haberler

Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İncelemede şüpheliler ile mağdurlar arasında 366 milyon TL hesap hareketliliği belirlendi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik çalışma başlattı. Kırşehir merkezli Ankara ve Ordu illerinde yapılan çalışmalarda U.T., B.K., Ç.Ö., T.K. ve T.E.'nin yasa dışı bahis faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesinde, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 366 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 3 ilde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar kasası, 3 SIM kart, 5 USB bellek, 2 laptop ile 2 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden U.T., B.K., Ç.Ö. ve T.K., Kaman Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı geldi

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Cezayir'den BAE'ye peş peşe rest! Önce ilişkileri kesti, sonra hava sahasını kapattı

Körfez'de ipler yine gerildi! Hava sahasını kapattılar

Eskişehir'de sokak ortasında bir grup kız çocuğu kavga etti

Bir anda ortalık karıştı! Sokak ortasında birbirlerine girdiler
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi