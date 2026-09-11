Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İncelemede şüpheliler ile mağdurlar arasında 366 milyon TL hesap hareketliliği belirlendi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik çalışma başlattı. Kırşehir merkezli Ankara ve Ordu illerinde yapılan çalışmalarda U.T., B.K., Ç.Ö., T.K. ve T.E.'nin yasa dışı bahis faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesinde, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 366 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 3 ilde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar kasası, 3 SIM kart, 5 USB bellek, 2 laptop ile 2 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden U.T., B.K., Ç.Ö. ve T.K., Kaman Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı