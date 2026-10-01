Kırşehir Kaman'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 2 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada, 23 bini dolu 45 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 kilo kıyılmış tütün, 1 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.C.K ile H.İ.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA