Kırşehir Kaman'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Kırşehir Kaman'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaçak tütün operasyonu düzenleyen polis, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 23 bini dolu 45 bin 200 makaron, 20 kilo kıyılmış tütün ve 1 tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 2 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada, 23 bini dolu 45 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 kilo kıyılmış tütün, 1 tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.C.K ile H.İ.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA