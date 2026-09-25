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Kırşehir Kaman'da 7 adreste kaçak tütün operasyonu yapıldı, 3 zanlı gözaltına alındı

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaçak tütün satışına yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmanın 3 şüpheliye ait 7 adreste yaptığı aramada 135 bini dolu 190 bin makaron, 164 kilo kıyılmış tütün ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 şüpheliye ait 7 adreste yapılan aramada, 135 bini dolu 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 164 kilo kıyılmış tütün, 200 paket kaçak sigara, 38 paket nargile tütünü ile 70 makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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