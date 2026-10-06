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Kırşehir Hashöyük'te yeni yerleşim kurasında 46 tapu hak sahiplerine teslim edildi

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Kırşehir Hashöyük'te yeni yerleşim kurasında 46 tapu hak sahiplerine teslim edildi
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Kırşehir Hashöyük köyünde yeni yerleşim ve köy gelişim alanında hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi; 46 tapu hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmayla köyüne dönmek isteyenlerin teşvik edilmesi, tersine göçün canlandırılması ve köy nüfusunun canlandırılması hedefleniyor.

Kırşehir'in merkeze bağlı Hashöyük köyünde yeni yerleşim ve köy gelişim alanında hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi yapıldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, il protokolü, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kura çekiminde 46 tapu hak sahiplerine teslim edildi.

Köy merkezinde düzenlenen etkinlikte, hak sahiplerinin yeni yerleşim alanındaki parselleri belirlendi.

Köyüne dönmek, üretimi sürdürmek ve doğduğu topraklarda yeniden yaşamak isteyenler için hazırlanan çalışma kapsamında dağıtılan tapular ile tersine göçün teşvik edilmesi, köy nüfusunun ve sosyal yaşantının canlandırılması hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Demiryürek, vatandaşların doğup büyüdüğü topraklarda huzurla yaşamalarını sağlamak adına hazırlanan projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Ata topraklarıyla yeniden güçlü bağlar kurarak tapularına kavuşan vatandaşlara hayırlı, bereketli ve huzurlu bir yaşam diliyen Demiryürek, "Devlet olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya, üretimi desteklemeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün de köyüne dönmek ve burada yaşamını sürdürmek isteyenler için hazırladığımız proje kapsamında 46 tapuyu hak sahiplerine teslim ettik. Tapu almaya hak kazanan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından hak sahipleri ve köydeki vatandaşlar, Demiryürek ve il protokolüne teşekkür etti.

Kaynak: AA
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