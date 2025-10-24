Kırşehir'e 9 Uzman Hekim Atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kırşehir'e 9 uzman hekim ataması gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında 9 hekim atamasının yapıldığını belirtti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere ilçelerdeki devlet hastaneleri ile Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi birimlerinde hekimlerin görevlerine başlayacağını dile getirdi.

Yapılan atamaların kentte sağlık altyapısını güçlendireceğini kaydeden Erkan, "Yeni göreve başlayan hekimlerimizle il genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesi daha da artacaktır. Bu kapsamda da Kırşehir'e yapılan 9 uzman hekim atamalarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kırşehir'imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.