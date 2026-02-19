Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 45,56 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 parça halinde 45,56 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki O.I, S.T. ve L.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + Serkan Güner -
500


