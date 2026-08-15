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Kırşehir'de ormanlar dronla denetleniyor

Kırşehir'de ormanlar dronla denetleniyor
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Kırşehir'de Kervansaray ve Aşıkpaşa ormanları başta olmak üzere ağaçlık alanlar, yangınlara karşı dronla denetleniyor. Ekipler, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor ve yangın tehlikesine karşı anında müdahale ediyor. Denetimler yaz sonuna kadar sürecek.

Kırşehir'deki Kervansaray ve Aşıkpaşa ormanları başta olmak üzere kentteki ağaçlık alanlar, yangınlara karşı dronla denetleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan yangınlara karşı ormanlık alanlarda uygulamalarını ve denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşları uyaran ekipler, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istiyor.

Ağaçlık alanlarda piknik yapan vatandaşları tespit eden ekipler, yaktıkları ateşin söndürülmesi için de hızlıca müdahale ediyor.

Dronla yapılan denetimlerin yaz sonuna kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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