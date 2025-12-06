Haberler

Kırşehir'de hırsızlık olayına karışan 7 zanlı Hatay'da yakalandı

Kırşehir'de hırsızlık olayına karışan 7 zanlı Hatay'da yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'de meydana gelen evden hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli, Kırşehir ve Hatay ekiplerinin ortak operasyonuyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada hırsızlığa konu altın ve para ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çayağzı köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için detaylı araştırma yürüttü.

Bu kapsamda görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarını kontrol eden jandarma, şüpheli albümündeki 1000 şüpheliyi ve 350 aracın PTS kayıtlarını inceledi.

Olayın faillerinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden A.C.K, Z.K, F.K, R.G, K.K, T.K. ve A.G. olduğu belirlendi.

İskenderun'da 4 ikamete operasyon düzenleyen Kırşehir ve Hatay ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

İkametlerdeki aramada, suça konu olan 2 tam altın, 6 çeyrek altın, 55 bin 720 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Adliyedeki işlemlerin ardından K.K, T.K ve R.G. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
