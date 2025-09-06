Kırşehir'de Yükümlüler Forklift Operatörlüğü Eğitimi Alıyor

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında yükümlüler, forklift operatörü olarak "hayata yeni bir adım" atıyor.

"Hayata Yeni Bir Adım" adlı proje kapsamında Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle yükümlüler için forklift operatörlüğü kursu açıldı.

Yükümlülerin hayata tutunması, topluma adapte olması, sosyal ve ekonomik entegrasyonlarının daha hızlı olması amacıyla açılan kursa 19 yükümlü katıldı.

Araç parkurunda uzman öğreticiler tarafından simülasyon ve teorik bilgiler verilmesinin ardından uygulamalı eğitim de alan kursiyerlerden 15'i gösterdikleri başarıyla forklift operatörü oldu.

Yükümlülere sertifikaları, 9 Eylül Salı günü düzenlenecek törenle verilecek.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, ceza infazı sonrasında yükümlüleri meslek edindirmeye yönelik bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.

Yükümlülerin eğilimleri dikkate alınarak Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen forklift operatörlüğü kursunun büyük bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Ener, yükümlülerin kolay iş bulabileceği meslekler edinmesini sağlayarak kendisine, ailesine ve kamuya yararlı bireyler olmalarının yolunun da açılacağını belirtti.

Kursların yanı sıra, sanatsal faaliyetler, kamuya yararlı işlerde çalışma gibi birçok farklı alanda çalışmalar yapıldığını anlatan Ener, kurs sürecini tamamlayan yükümlüleri kutladı, projeye emek verenlere teşekkür etti.

"İş kurmalarında elimizden gelen yardımı göstereceğiz"

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren de topluma adapte olmaları sürecinde karşılaştıkları sıkıntıların başında işsizlik gelen yükümlülere destek olmak için projeyi hazırladıklarını kaydetti.

Kursa 19 yükümlünün katıldığını dile getiren Eren, "Kurs sonunda başarılı olanlara iş kurmalarında elimizden gelen yardımı göstereceğiz. Kurslarla yükümlülerimizin sosyal hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selim Erbaş ise yükümlülerin teknik ve uygulamalı eğitimden geçtiğini söyledi.

Kursa başlayan 19 yükümlüden 15'inin başarılı olduğunu belirten Erbaş, "60 saatlik kursun sonunda sertifika almaya hak kazandılar. Bunun 54 saati teorik ve simülasyon. Okulumuzda simülasyon cihazlarımız da var. İş ve meslek sahibi olmaları noktasında yükümlüleri desteklemiş oluyoruz. Ülkemizde iş makineleri ve iş makinesi operatörlerine yönelik çok ciddi ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.