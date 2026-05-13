Kırşehir'de 34 internet sitesine erişim engeli getirildi
Kırşehir'de, yasa dışı bahis reklamı yapan 34 internet sitesine erişim engeli getirildi. Emniyet, son 15 günde yapılan sanal devriye çalışmaları sonucunda bu siteleri tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.
Son 15 günde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 34 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner