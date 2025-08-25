Kırşehir'de Yaralı Yılan Kartalı Tedavi Altında

Kırşehir'de Yaralı Yılan Kartalı Tedavi Altında
Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında yaralı bir yılan kartalı buldu. Hayvan, tedavi için Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş devriyesi sırasında Kaleevci köyü civarında yaralı halde bir yılan kartalı buldu.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kartal, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.

Yılan kartalının, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
