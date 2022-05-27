Kırşehir'de yaralı flamingo tedavi ediliyor - Haberler

Kırşehir'de yaralı flamingo tedavi ediliyor
AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de, Kızılırmak kıyısında yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı.
Kırşehir'de, Kızılırmak kıyısında yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı.
Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü yakınında yaralı flamingo gören vatandaşlar, güvenlik birimlerine bilgi verdi.
Bulunduğu yerden alınan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğüne getirildi.
Kontrolleri yapılan flamingo, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
AA / Abdullah Yıldız - Güncel