Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde, polis ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 4 otomobil ile şüphelilerin ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

Ekipler yaptıkları aramalarda, farklı miktarlarda paketlenmiş 23,2 gram çeşitli uyuşturucu madde, 17 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor