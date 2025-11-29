Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 527 Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 527 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Ö.E. ve O.S'nin kentte uyuşturucu getirecekleri bilgisini alan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yaptığı aramada, 527 sentetik uyşuturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.E. adli kontrol kararı serbest bırakıldı.