Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheliler A.K, E.Ö, S.K, K.A, A.K, F.M.Ş. ve E.K'nın ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 13 gram sentetik uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.Ö. ve F.M.Ş. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.