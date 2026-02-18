Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, F.K, A.A. ve N.Ş'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şüphelilerin üzerindeki aramada, 25 kutu içerisinde 1131 sentetik uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 835 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.