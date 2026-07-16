Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 gram uyuşturucu, 121 sentetik hap ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, şüphelinin kent merkezi yakınlarında ikameti ve iş yerinde yaptıkları aramada 60 gram uyuşturucu madde, 121 sentetik ecza hap, 1 kuru sıkı tabanca ve 21 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı

Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı
Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi

Haluk Levent'e 60 milyon dolar soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür

"15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür"
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna 'Ufak bir cezam var' dedi

31 yıl hapisle aranan hükümlü böyle yakalandı: Ufak bir cezam var
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu