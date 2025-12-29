Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 59,23 gram sentetik uyuşturucu madde ve 14 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde bulunan K.A, A.A. ve M.K'nin üst aramasında 59,23 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan S.A'nın üst aramasında 14 sentetik ecza hap bulundu.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.