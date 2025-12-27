Kırşehir'de bir şüpheli üzerinde sentetik hapla yakalandı
Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda, şüpheli M.S.T. üzerinde 97 sentetik uyuşturucu hap ile yakalandı. Zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırşehir'de üzerinde sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları M.S.T'nin üzerinde 97 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel