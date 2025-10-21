Kırşehir'de Türk Dünyası Akademisi'nde Ortak Değerler İstişaresi

Kırşehir'de Türk Dünyası Akademisi'ndeki ortak değerler istişare edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen programda, Türk Dünyası Akademisi bünyesindeki ortak değerler öne çıkarıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Türk dünyasının kültürel birlikteliğini ve ortak mirasını yansıtmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Türk dünyasının önemi ve Türkiye'nin diğer Türk devletleriyle olan ilişkileri hakkında bilgi veren Gülşen, farklı coğrafyalardaki Türk devletleri ile Türkiye'nin ilişkilerinin her geçen gün daha fazla ilerlemesi ve güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Yaman da "Ortak Türkçe ve Dil Birliği" sunumuyla Türk dünyasında dil birliğinin kültürel ve eğitimsel açıdan önemini anlatarak, ortak dil Türkçe'nin kültürel dayanışmayı ve iletişimi güçlendirdiğine değindi.

Halk dansları eğitmeni Devrim Çalış ise Türk dünyası coğrafyalarında ortak izler taşıyan, batıya kadar uzanan halk oyunları ve ritüeller üzerine bilgi paylaştı.