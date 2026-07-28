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Kırşehir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırşehir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Baysak yönetimindeki 71 DH 323 plakalı otomobil, Kırşehir-Çiçekdağı kara yolu Alimpınar köyü yakınlarında H.K. idaresindeki buğday yüklü 40 ABE 675 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.Ö. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Baysak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı H.Ö. ise Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Baysak'ın cenazesi otopsi için Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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