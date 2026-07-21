Haberler

Kırşehir'de tapu işlemlerinde rüşvet aldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de tapu işlemlerinde rüşvet aldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Boztepe Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kırşehir'de tapu işlemlerinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Boztepe ilçesindeki tapu işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasına ilişkin çalışma yürüttü.

Boztepe Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin rüşvet aldığını, bu yolla maddi menfaat temin edildiğini belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı ve adreslerde arama yapıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve D.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.C. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu

Tek bir rögar kapağı yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim

Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim
Ev hapsindeki Levent Üzümcü'den ilk mesaj: Aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez

Ev hapsindeki ünlü oyuncudan ilk mesaj! Geri adım atmadı
Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz

Kuracakları yeni ittifakın ismini de duyurdu: Herkesi bekliyoruz