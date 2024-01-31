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Kırşehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Buhara, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tedbir alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde seçim güvenliğine ilişkin sürecin takibi ve koordinasyonu için valiliğimiz bünyesinde İl Seçim Koordinasyon Merkezi ile ilçelerimizde de İlçe Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulmuş, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Seçim Harekat Merkezleri aktif hale getirilmiştir. Mahalli idareler seçiminin Ahi kentimiz Kırşehir'e yakışır şekilde demokratik olgunluk içerisinde, demokrasi bayramı anlayışı çerçevesinde gerçekleşeceğine inanıyor, seçimlerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıda, kaymakamlar, kolluk amirleri ve ilgili kurum yetkilileri ile siyasi parti temsilcileri seçim tedbirlerini görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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