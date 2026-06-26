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Kırşehir'de 17,5 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Kırşehir'de 17,5 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
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Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17,5 litre etil alkol ve 4,5 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 17,5 litre etil alkol ve 4,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Kent merkezi yakınlarında bir adreste yapılan aramada, 17,5 litre etil alkol ve 4,5 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili B.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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