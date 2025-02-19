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Kırşehir'de Sağlıklı Hayat Merkezi Yolda

Kırşehir'de Sağlıklı Hayat Merkezi Yolda
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yapım aşamasında sona gelinen Kırşehir Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendireceği ve sağlıklı yaşamı teşvik edeceği belirtiliyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yakında açılması planlanan Kırşehir Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demiryürek, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, yapımında sona gelinen merkezi gezdi.

Demiryürek, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve verilecek hizmetler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiryürek, merkezin birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla faaliyete geçirileceğini belirtti.

Vali Demiryürek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı Hayat Merkezleriyle, birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmek, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, halihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmek, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmak amaçlanmaktadır. Ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmasına müteakip hizmete girecek olan merkezin ilimizde sağlık hizmetlerinin sunumuna ciddi katkı sağlayacağı inancındayım."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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