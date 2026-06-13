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Kırşehir'de sağanak; 15 araç selde mahsur kaldı, 20 iş yerini su bastı

Kırşehir'de sağanak; 15 araç selde mahsur kaldı, 20 iş yerini su bastı
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Kırşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Kent merkezinde 15 araç mahsur kalırken, 20'ye yakın iş yerini su bastı. AFAD, UMKE, polis ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

KIRŞEHİR'de etkili olan sağanak nedeniyle sele meydana geldi. Kent merkezinde yaklaşık 15 araç sel sularında mahsur kalırken, 20'ye yakın iş yerini ise su bastı.

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı bölgelerde sel meydana geldi. Kent merkezinde yaklaşık 15 araç sel sularında mahsur kaldı. Çarşı merkezinde bulunan 20'ye yakın iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlara dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine su baskınlarının olduğu bölgeleye AFAD, UMKE, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü kentte, ekiplerin önlemlerini artırdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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