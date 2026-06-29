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Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi
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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 5 şarjör ve 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınarak 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmrah Kemal Belek:

Aynı şeyler hep oluyor biliyorsunuz. Geçen sene de böyle bir operasyon yapılmıştı Kırşehir'de, şimdi yine aynısı. Neyse ki güvenlik kuvvetleri görevini yapıyor tabi. Bu tür silah kaçakçılığı çok ciddi bir mesele, insanlar hukuka uymalı. İyi ki bu zanlılar yakalanmış.

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Haber YorumlarıRamazan Evren:

Ya bu adamlar ne biçim yaşıyor be, ruhsatsız silah taşıyıp da yakalanıyorlar ya hahahah Güvenlik güçleri çok iyi yaptı tabi, çabuk yakaladılar işte böyle olacak

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