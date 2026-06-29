Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

Kırşehir'de ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 5 şarjör ve 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınarak 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.