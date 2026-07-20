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Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kırşehir ve Mucur ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 2 tüfek ve 14 fişek ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı, ruhsatsız 2 tüfek ile fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ve Mucur ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olayına karıştığı tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem ve idari başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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