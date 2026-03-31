Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 167 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında A.U'nun ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, ?2 ruhsatsız tabanca, ?3 şarjör, ?1 ses fişeği, ?167 tabanca fişeği, ?9 av tüfeği kartuşu ve ?2 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.