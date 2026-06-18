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Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi
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Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu İ.K'nin kente tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.

Kent girişinde İ.K'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagajında mezar taşı buldu.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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