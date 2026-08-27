Kırşehir'de 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' Paneli

Kırşehir'de "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu panel gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, bütün kainatın özünün, insanı insan yapan temel esas olan ahlak olduğunu, ahlakın gittiği yerde zarar olacağını söyledi.

Her şeyin temelinde ahlakın bulunduğunu, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in güzel ahlak üzere olduğunun anlatıldığını kaydeden Tekin, "Efendimiz en ahlaklı insandır. İbadetlerin, vazifelerin, dinin temelinde ahlak vardır. Hazreti Peygamber'in merhamet, adalet, sabır ve cömertlik dolu ahlakının, bugünün insanına sunduğu mesajları anlayacağız. Alandaki uzmanlarımız bu konuyu örnekleriyle daha iyi anlatacaklar. Cenab-ı Hak, İslam'ı, Kur'an'ı en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı, yaşamayı ve başkalarının da yaşamasına vesile olmayı hepimize nasip eylesin." diye konuştu.

Tekin'in moderatörlüğündeki panelde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi İzzet Gülaçar "Muhammed'ül Emin: Modern Çağda Güven Arayışına Nebevi Cevap", Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İğdi de "Kur'an'ın Yaşayan Hali: Hz. Peygamber" konulu sunum yaptı.

Panele, il protokolü, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA