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Kırşehir'de otomobil refüje devrildi, 1'i bebek 5 kişi yaralandı

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Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil refüje devrildi ve 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kırşehir'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Özer Çiçek (43) yönetimindeki 06 DMP 667 plakalı otomobil, Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve eşi Sevcan Çiçek (37), çocukları 10 aylık Hamza, İbrahim (8) ve Zeynep Çiçek (11) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Otomobil Mucur Bebek Kaza

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