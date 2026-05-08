Haberler

Kırşehir'de otomobil köprüden nehire uçtu

Kırşehir'de otomobil köprüden nehire uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden nehre düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, dalgıç Özkan Yılmaz aracı sudan çıkardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, köprüden Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Sürücü kendi imkanları ile sudan çıktı.

Olay, kent merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü yol güzergahında meydana geldi. Semih Oduncu'nun kontrolünü yitirdiği 40 ABL 113 plakalı otomobil, köprüden Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, araç ise suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentte dalgıçlık yaptığı öğrenilen Özkan Yılmaz, suya girip araca halat bağladı. Otomobil, çekiciyle nehirden çıkarıldı.

Dalgıç Özkan Yılmaz, "Arkadaşlar Kesikköprü'ye aracın düştüğünü söylediler. Ben de hemen motorumla geldim. Dalgıç tüpümün havası da bitmiş. İtfaiye ekipleri gelene kadar ben suya dalış yaparak araca halatı bağladım. Aracı sudan çıkardık. Arkadaşlarda sağ çok şükür. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
İspanya'da hantavirüs alarmı: 147 kişiyi ülkelerine geri gönderecekler

Aralarında Türkler de var! Avrupa ülkesinde hantavirüs alarmı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid büyüklüğüne yakışanı yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi