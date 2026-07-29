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Kırşehir’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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KIRŞEHİR’in Çiçekdağı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada Mehmet B. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada Mehmet B. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çiçekdağı ilçesine bağlı Tuz Döken mevkisinde meydana geldi. Mehmet B. yönetimindeki 71 DH 323 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Haşim K. idaresindeki 40 ABE 675 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hasan Ö. ile H.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet B.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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