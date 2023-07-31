Kırşehir'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

KIRŞEHİR'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kaman yol ayrımında meydana geldi. Gülser Pınar (35) idaresindeki 10 AIN 999 plakalı kamyonet ile Umut Çakır (20) yönetimindeki 01 ACV 215 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çakır ile yanındaki Mustafa Meşe (22) hayatını kaybetti, Gülser Pınar ile yanındaki Güven Pınar (14) ve Nejla Pınar (55) ise yaralandı.

Kazaya ile ilgili soruşturma başlatıldı.