Kırşehir'de jandarma ekipleri çalınan aracı buldu

Kırşehir'de jandarma ekipleri, otomobil hırsızlığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan uygulamada çalıntı olduğu belirlenen araç sahibine teslim edilecek.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, otomobil hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Aksaray kara yolundaki uygulamada, İ.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

İncelemede otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, sürücü hakkında adli işlem başlattı.

El konulan aracın işlemlerinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
