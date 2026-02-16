Kırşehir'de gümrük kaçağı 528 paket sigara ele geçirildi
Kırşehir'de Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada 528 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de bir otobüste 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 528 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel