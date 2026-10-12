Kırşehir'de operasyonda 348 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kentte faaliyet gösteren bir işletmede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İşletmede ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 348 sentetik uyuşturucu hap, 2 tabanca, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar A.Ş., E.T. ve K.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA