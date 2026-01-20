Haberler

Kırşehir'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

Güncelleme:
Kırşehir Valiliği, şiddetli don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışını 21 Ocak 2026 tarihine kadar yasakladı. Vatandaşlar, alınan tedbirlere uymaya davet edildi.

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan şiddetli don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet), elektrikli scooter ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
