Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.