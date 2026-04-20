Kırşehir'de "okullara yönelik saldırı yapılacağı" paylaşımlarıyla ilgili adli işlem başlatıldı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yapay zeka kullanılarak oluşturulan asılsız içeriklerle 'okullara yönelik saldırı yapılacağı' iddialarına yönelik şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. Kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür paylaşımlara karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve "okullara yönelik saldırı yapılacağı" şeklindeki paylaşımlarla ilgili şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Akpınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede "okullara yönelik saldırı yapılacağı" yönünde yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve sosyal medya ile çeşitli iletişim kanalları üzerinden yayılan içeriklere ilişkin gerekli inceleme ve araştırmaların ivedilikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu içeriklerin gerçeğe aykırı şekilde oluşturularak paylaşıma sokulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay tüm yönleriyle aydınlatılmış olup, konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında adli süreç başlatılmış, ilgili kurumlar tarafından idari işlemler de derhal tesis edilmiştir. Kamu düzenini, okul güvenliğini ve toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek bu tür asılsız içerik ve paylaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmekte, benzer nitelikteki fiillere ilişkin adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklerin paylaşılmaması konusunda azami dikkat göstermeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Serkan Güner
