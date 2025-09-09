Haberler

Kırşehir'de Okul Çevresinde Geniş Kapsamlı Denetim

Kırşehir'de Okul Çevresinde Geniş Kapsamlı Denetim
Güncelleme:
Kırşehir'de emniyet ve jandarma ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 130 okul çevresinde yapılan denetimlerde, 845 kişi ve 138 okul servisi incelendi. Ceza uygulamaları da yapıldı.

Kırşehir'de emniyet ve jandarma ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde eş zamanlı 130 okul çevresinde denetim yapıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, okul çevresinde 845 kişi incelendi.

Denetlenen 138 okul servisinde kurallara aykırı bir durum tespit edilmedi.

Ekipler, 45 araç ve motosikleti de kontrol etti. Kontrolde, 3 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 44 bin 476 lira, 4 sürücüye çevreye rahatsızlık vermekten 3 bin 972 lira ceza uyguladı, 1 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
