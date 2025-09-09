Kırşehir'de Okul Çevresinde Geniş Kapsamlı Denetim

Kırşehir'de emniyet ve jandarma ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde eş zamanlı 130 okul çevresinde denetim yapıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, okul çevresinde 845 kişi incelendi.

Denetlenen 138 okul servisinde kurallara aykırı bir durum tespit edilmedi.

Ekipler, 45 araç ve motosikleti de kontrol etti. Kontrolde, 3 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 44 bin 476 lira, 4 sürücüye çevreye rahatsızlık vermekten 3 bin 972 lira ceza uyguladı, 1 araç ise trafikten men edildi.