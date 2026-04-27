Kırşehir'de nefes borusuna çilek kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırşehir'de nefes borusuna çilek kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi

Kırşehir'de nefes borusuna çilek kaçan 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, Mustafa Kemal Türker'in yediği çilek nefes borusuna kaçtı.

İlk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türker, kurtarılamadı.

Türker için Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, çocuğun babası Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve annesi hakim Berna Saçan Türker, gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Türker'in cenazesi defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Cenaze törenine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, bazı illerin ağır ceza reisleri, başsavcıları, hakimler, savcılar, Kırşehir Adliyesi çalışanları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar