Kırşehir'de 'Mukaddes Emanetler Sergisi' ziyarete açıldı

Kırşehir'de "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de "Mukaddes Emanetler Sergisi" vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kırşehir'de "Mukaddes Emanetler Sergisi" vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kırşehir Ahilik Müzesi'nde koleksiyoner Erol Güzel tarafından açılan sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif gibi kutsal emanetler yer alıyor.
Vatandaşlar, sergilenen emanetleri ziyaret ederek, dua edip fotoğraf çekti.
Sergi, salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA