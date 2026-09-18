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Kırşehir'de "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı

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Kırşehir'de 'Mukaddes Emanetler Sergisi' ziyarete açıldı
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Kırşehir'de "Mukaddes Emanetler Sergisi" vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kırşehir'de "Mukaddes Emanetler Sergisi" vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kırşehir Ahilik Müzesi'nde koleksiyoner Erol Güzel tarafından açılan sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif gibi kutsal emanetler yer alıyor.

Vatandaşlar, sergilenen emanetleri ziyaret ederek, dua edip fotoğraf çekti.

Sergi, salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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